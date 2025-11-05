【防詐論壇】銀行控卡遭存戶反彈 中信銀：有詐團貼文帶風向

中信金控法遵長湯偉祥。(記者張嘉明攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託銀行月前為了精準防詐，鎖定久未交易的薪轉戶管控，遭受限的存戶至社群媒體貼文控訴，引發諸多民怨。中信金控法遵長湯偉祥今日受邀參與自由時報舉辦的防詐論壇，談及此事件，表示實際控管的帳戶數佔比僅0.12%，經調查貼文帳號的 IP 在柬埔寨，明顯是詐團在帶風向，但經此事件，該行也深自檢討，後續的防詐行動，必須加強溝通說明，同時須更為精準的防詐。

為了強化全民防詐意識，自由時報今(5)日舉辦「全民防詐論壇」，邀請銀行分享近年來的防詐成果。針對月前多家銀行因管控民眾帳戶的轉帳匯款，引發大量民怨，中信金法遵長湯偉祥說明，今年10月初進行的帳戶控管措施始末。

湯偉祥表示，該次的管控，是該行經過長期的分析辨識出來的高風險族群。當時的控管標準是，該帳戶原是「撥薪戶」但是已經停止「撥薪」，帳戶持有人的年齡在 35 歲以下，且帳戶的餘額低於設定的金額以下，因此進行控管。

經統計，依上述條件控管的帳戶總數僅有2萬3000 戶，佔中信銀1000 多萬客戶的0.12%，因此該行內部評估，不應該造成這麼大的紛擾，但因為有客戶至社群平台發文，中信銀也注意到有很多的抱怨文，基本上像是「一個模板」，僅改了幾個字不斷的重複發出。

湯偉祥以其中一個較極端的貼文為例，一篇 Threads 的貼文，因為帳戶建立的時間很短，前面的發文就是抱台新銀行控管帳戶，因此中信銀將此帳號交給刑事警察局追查，發現這個帳號的 IP 在柬埔寨。顯示很多在帶風向的抱怨文，其實就是詐團本身。「他們不希望銀行在帳戶的控管做得太好」，所以做一些動作讓銀行有壓力。

不過，湯偉祥坦言，經此事件，中信銀行也因此深自檢討，後續的防詐行動，必須加強溝通說明，讓民眾了解銀行控管的重點與目的，是為了守護民眾資產，並非是要與民眾做對。其次，要盡可能的提供讓民眾解除不便的管道，包括所有分行的櫃檯、 24小時線上客服，讓遭控管錯誤的對象，可盡快的取消控管措施，不要影響到日常的一個金融服務的便利。第3，則是要持續不斷的精進，提高控管的精準度。

