防詐路跑 中正一分局警員陪跑

台北市長蔣萬安出席台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑。（記者王誌成攝）

記者孫曜樟、王誌成∕台北報導

由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦的「二０二五台北市不動產仲介幸福家園公益路跑–全民防詐騙」，二十三日在總統府前盛大舉行，市長蔣萬安鳴槍起跑。轄區中正第一分局為推廣防詐理念，特別成立「城中騏驥路跑團」，由菁英員警身著亮眼橘色標語上衣陪跑，沿途宣導交安與婦幼保護，展現警民攜手打造治安環境決心。

蔣萬安指出，今年適逢世界兒童日七十五週年，公會特別結合兒童權益倡議，以行動發聲。他感謝公會捐贈新台幣一百五十萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用，將愛心及溫暖送到社會每個角落。

台北市警中正一分局組「城中騏驥路跑團」，穿橘Ｔ參與台北公益路跑推打詐宣導吸睛。（記者孫曜樟攝）

此次公益路跑活動吸引眾多民眾與跑者參與，活動現場熱鬧非凡。中正第一分局指出，鑑於活動參與人數眾多，警方採取「融入式」宣導策略，特別組織「城中騏驥路跑團」共襄盛舉。參賽員警清一色穿著橘色路跑服，穿梭在賽道與人群中，不僅與市民一同揮灑汗水，更透過近距離互動，將防詐騙意識、交通安全規則及婦幼保護觀念傳遞給每一位跑者。

此次參與路跑的警員中更是臥虎藏龍，展現出警隊平時精實的訓練成果。其中，忠孝西路派出所所長賴何杰，過去曾拿下中央警察大學校運一萬公尺長跑金牌與銀牌、三千公尺障礙賽金牌與銀牌，更在今年新北微風運河鐵人三項賽事中奪得第六名佳績；同所副所長張郁婷則是大專盃跆拳道對練金牌三連霸得主。兩位幹部以身作則，展現優異的競技實力與體能。