防詐騙加強交通安全 北港警校園宣導

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為提升青少年對詐騙風險與交通安全的警覺性，北港警分局近日受邀前往北港高中，舉辦防詐騙與交通安全宣導講座，由第五組組長羅萬億擔任主講，向全校師生傳遞實用的安全知識，強化日常生活中的自我保護能力。

羅萬億表示，詐騙集團近年不斷鎖定年輕族群，利用學生社交經驗不足與網路依賴度高的特性，設計多樣化詐騙陷阱。他於講座中詳細解析假投資、假購物及假交友詐騙等常見手法，提醒學生切勿輕信高獲利承諾或陌生網友的要求，並養成查證資訊、保護個人資料的良好習慣。

針對交通安全議題，羅萬億強調防禦駕駛觀念，提醒學生在通學過程中保持高度警覺，尤其使用微型電動二輪車時，更應遵守相關規定並配戴安全帽，以確保自身安全。他也說明肇事逃逸涉及的刑責與民事責任，呼籲學生面對事故應負責任處理，避免因一時逃避造成更嚴重後果。

北港警分局指出，校園是推動安全教育的重要場域，未來將持續結合各級學校辦理宣導活動，深化青少年對防詐騙與交通安全的認知，期盼透過長期宣導與教育，共同營造無詐騙、少事故的安全社會。（照片／北港警分局提供）