防詐？擾民？男臨櫃領十萬遭阻 控被推銷買銀行ETF
台中市 / 綜合報導
台中一位張先生，6日到西屯區一間銀行櫃檯，說要領十萬元現金買黃金。但行員擔心張先生被詐騙，請員警到場關心。只是就算張先生明確表明帳戶資金來源以及用途，卻還是遲遲領不了錢，過程中還被推銷買銀行的投資型產品，最後花了將近4小時才領到錢，他十分不滿。但警方強調，因為近期詐騙猖獗，才會到場關心，強調當下並沒有刻意刁難。
張先生VS.員警說：「西屯派出所，不用浪費納稅人的錢可以去做其他工作了。」男子站在銀行臨櫃，要領十萬元現金說要買黃金，但銀行員覺得事情不對勁，擔心他受騙，請派出所員警來關心，但男子卡在銀行臨櫃至少兩個小時，想領十萬元，但不論怎麼溝通就是領不到。
張先生說：「我要領錢，如果有疑慮怕我被騙的話，警察可以護送我去我現在已經同意這個做法了，我現在同意警察可以跟我去買黃金，然後我還不能領，是什麼原因？」事情發生在台中市6日上午，張先生到西屯區一間銀行，想領帳戶內的現金遲遲無法領，他也質疑臨櫃行員以及員警，在當下還反問他，為什麼不買銀行的ETF就好？
當事人張先生說：「我馬上對櫃檯有提出質疑說，不要跟我推銷，警察來之後，也來跟我講這個，你為什麼不買ETF，我覺得他們沒有搞清楚自己在現場的身分，代表的是什麼樣的角色。」就算交代資金來源是賣屋收入，也清楚表達領的錢要拿去買一兩黃金，但銀行這邊卻不斷宣導防詐，張先生、銀行以及警察三方，就這卡在臨櫃花了將近4個小時，最後才把錢領到手，但他認為整個防詐機制缺乏認證SOP，讓他只是想領個錢卻花了一堆時間。
當事人張先生說：「大家都不知道怎麼做，都沒有SOP之後就會卡在那邊，我就是被卡在那邊的那個人。」第六分局西屯派出所所長王凱政說：「因近期詐騙頻傳，銀行擔心受騙，經員警到場關懷。」銀行也發聲明，說當天發現張先生的交易情形，疑似跟近來常見的「假投資、假黃金」詐騙手法相似，立即依內部防詐程序，通報警方協助查證，警方強調，當下沒有刻意刁難，只是希望男子領出來的辛苦錢，不要一下子就落入詐騙集團手中。
更多華視新聞報導
普發現金11月5日起開放登記 2銀行推加碼活動
銀行ATM防護嚴密！ 若遭撞擊即刻啟動監控.保全系統
普發1萬明天開放登記！身分證尾數分流 最快入帳時間曝
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 4 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 7 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 8 小時前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 23 小時前