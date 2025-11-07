防詐？擾民？男臨櫃領十萬遭阻 控被推銷買銀行ETF

台中市 / 綜合報導

台中一位張先生，6日到西屯區一間銀行櫃檯，說要領十萬元現金買黃金。但行員擔心張先生被詐騙，請員警到場關心。只是就算張先生明確表明帳戶資金來源以及用途，卻還是遲遲領不了錢，過程中還被推銷買銀行的投資型產品，最後花了將近4小時才領到錢，他十分不滿。但警方強調，因為近期詐騙猖獗，才會到場關心，強調當下並沒有刻意刁難。

張先生VS.員警說：「西屯派出所，不用浪費納稅人的錢可以去做其他工作了。」男子站在銀行臨櫃，要領十萬元現金說要買黃金，但銀行員覺得事情不對勁，擔心他受騙，請派出所員警來關心，但男子卡在銀行臨櫃至少兩個小時，想領十萬元，但不論怎麼溝通就是領不到。

張先生說：「我要領錢，如果有疑慮怕我被騙的話，警察可以護送我去我現在已經同意這個做法了，我現在同意警察可以跟我去買黃金，然後我還不能領，是什麼原因？」事情發生在台中市6日上午，張先生到西屯區一間銀行，想領帳戶內的現金遲遲無法領，他也質疑臨櫃行員以及員警，在當下還反問他，為什麼不買銀行的ETF就好？

當事人張先生說：「我馬上對櫃檯有提出質疑說，不要跟我推銷，警察來之後，也來跟我講這個，你為什麼不買ETF，我覺得他們沒有搞清楚自己在現場的身分，代表的是什麼樣的角色。」就算交代資金來源是賣屋收入，也清楚表達領的錢要拿去買一兩黃金，但銀行這邊卻不斷宣導防詐，張先生、銀行以及警察三方，就這卡在臨櫃花了將近4個小時，最後才把錢領到手，但他認為整個防詐機制缺乏認證SOP，讓他只是想領個錢卻花了一堆時間。

當事人張先生說：「大家都不知道怎麼做，都沒有SOP之後就會卡在那邊，我就是被卡在那邊的那個人。」第六分局西屯派出所所長王凱政說：「因近期詐騙頻傳，銀行擔心受騙，經員警到場關懷。」銀行也發聲明，說當天發現張先生的交易情形，疑似跟近來常見的「假投資、假黃金」詐騙手法相似，立即依內部防詐程序，通報警方協助查證，警方強調，當下沒有刻意刁難，只是希望男子領出來的辛苦錢，不要一下子就落入詐騙集團手中。

