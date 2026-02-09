防詐「真香」！鐵警攜臺鐵推「食炸便當」 5諧音菜幫民眾守住紅包過好年

鐵路警察局攜手台鐵公司推出「食炸便當」，並於9日舉辦記者會，讓便當正式亮相。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，鐵路警察局為守護民眾錢包，攜手與臺灣鐵路股份有限公司推出「食炸開運便當」，並於9日舉行首賣記者會，由台鐵公司副總經理劉雙火與鐵路警察局副局長高鎮文共同主持，期盼這款融合防詐宣導與頂級食材的特色便當，讓旅客在返鄉途中不僅能祭五臟廟，更能強化防詐免疫力。

鐵路警察局副局長高鎮文指出，春節是資金流動的高峰，詐騙集團常趁虛而入。為了讓防詐觀念不再是生硬的口號，雙鐵首度跨界，將防詐概念化作舌尖美味。

台鐵公司副總經理劉雙火則表示，台鐵便當承載著無數旅客的記憶，這次售價 199 元的限定款，更是送給國人的一份「平安符」。

而這份便當菜色設計極具巧思，將「防詐五步驟」完美融入五種經典食材：包括黃金炸豬排，取「食炸」諧音「識詐」，金黃酥脆的厚切豬排，象徵一眼識破騙局，讓霉運「炸」裂；蔥油雞絲代表「從容應對」， 提醒民眾接到可疑電話時，要如同品嘗蔥油雞般「蔥（從）容應對」，保持冷靜。

芥菜干貝則是「提高警戒」，以過年必吃的長年菜（芥菜）寓意面對誘惑時，務必隨時「提高警芥（戒）」；芹菜蘑菇提醒民眾匯款前「勤加查證」，多撥一通電話多一分保障；代表「不遭暗算」蒜味香腸則是經典台式風味，提醒凡事精打細算，看緊錢包才不會「遭人暗蒜（算）」。

鐵路警察局表示，「食炸開運便當」自即日起至 2 月 26 日止，在臺北（含七堵）、臺中、高雄及花蓮等四大車站限量販售。鐵路警察局呼籲，旅途中若遇到任何可疑狀況，請即刻撥打 165 反詐騙專線。

