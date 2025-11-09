防詐、護婦幼、顧交通 楊梅警出動宣導熱血相挺

楊梅警扶輪社活動宣導防「普發現金」詐騙、交通安全。





楊梅分局為加強宣導保護婦幼、交通安全及反詐騙犯罪預防等基本觀念，由防治組組長吳黨元及草湳派出所副所長熊宜龍等人於11月9日上午至楊梅扶輪社所舉辦的捐血公益活動現場（楊明國小旁廣場）宣導，現場有主辦楊梅扶輪社社長賈立志、前社長邱亞倫、秘書連振翔、公服主委謝立暘及協辦靜德扶輪社社長陳素聆、3501地區二分區助理總監李素月、楊梅里里長葉星秀等多人捐血響應社會公益。

楊梅扶輪社長賈立志表示：該社舉辦的公益活動包括捐血、關懷弱勢、協助反詐及婦幼安全宣導等，也要特別感謝此次參與活動的社友們還有協辦單位，希望能藉由捐血這樣的善舉，為醫療用血需求貢獻力量，傳遞溫暖與愛心，讓愛延續。

廣告 廣告

另楊梅分局防治組組長吳黨元表示，「普發現金1萬元」正式上路，5日開放線上登記，不過日前卻傳出有不法人士進行詐騙，根據內政部警政署「165打詐儀錶板」最新公布的案例，該名受害者近期接到一通電話，對方自稱為郵局人員，以「身分證被盜用去領普發現金」為由，謊稱案件涉及洗錢，還幫忙「聯絡檢察官」。

楊梅警扶輪社活動宣導防「普發現金」詐騙、交通安全。





楊梅警扶輪社活動宣導防「普發現金」詐騙、交通安全。





不久，一位自稱檢察官的人加受害者LINE，宣稱查到帳戶遭盜用，且資金被用於購買黃金，因此須收取黃金進行鑑定，使民眾感到慌張，交出25兩黃金（約300萬元），直到傍晚聯繫對方時，LINE帳號與電話皆成空號，這才驚覺受騙。另外日前也有1名婦人遭假檢警電話詐騙，即以「普發現金1萬元」遭他人盜領為說詞，稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，最終婦人沒領到1萬元，存摺內80餘萬元已被詐騙車手提領一空。

因此提醒民眾謹防如假檢警（假冒公務機構）、釣魚簡訊（惡意連結）及騙取金融帳戶詐騙各類「假普發」詐騙手法。務必提高警覺，不隨意點擊陌生連結、不任意提供個人資料，遇有可疑請撥打「165反詐騙諮詢專線」或110報案電話，共同守護辛苦賺來的每一分錢。

除詐騙宣導外，對於交通安全宣導方面，草湳派出所副所長熊宜龍也提醒用路人「禮讓行人為全民運動」，駕駛人行經路口應確實減速、停讓行人，行人也應遵守交通號誌，勿貪圖一時方便任意穿越馬路，警察執法之目的不在於舉發，而是期望導正用路人違規行為，以維護交通秩序及安全，並減少事故發生。

楊梅警扶輪社活動宣導防「普發現金」詐騙、交通安全。





楊梅警扶輪社活動宣導防「普發現金」詐騙、交通安全。





更多新聞推薦

● 汽油降0.2元 柴油不調整