防詐＋防走失 雲林水林展開「長者守護網」行動

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】隨著台灣人口老化加劇，獨居長者的安全議題備受關注。為強化社區防護網絡，雲林縣警察局北港分局水林聯合所攜手雲林縣救難協會與水林鄉公所社會課，於7日晚間在溪墘村北玄宮舉辦「關懷長輩造冊行動」及防詐宣導活動，吸引數百名村民參與，現場氣氛熱絡。

活動除了以炒米粉餐會拉近社區距離，更聚焦在「守護長者安全」的兩大面向──防詐與防走失。所長鄭宜慈表示，透過造冊制度可掌握獨居與失智長者的居住狀況，並由警民合作進行定期關懷與緊急協助，確保長者在生活上獲得持續照護與安全支持。

警方同時針對近期詐騙趨勢進行分析，指出詐騙集團常以假冒政府補助、醫療費用或親友急難等話術行騙，提醒長者保持警覺，任何金錢相關要求皆應多方查證。救難協會亦分享長者走失救援案例，強調家屬與社區鄰里應共同建立警覺機制，並建議長者配戴可識別的聯絡卡或定位裝置。

水林鄉公所社會課進一步說明，目前正整合地方關懷據點與長照2.0服務，未來將與警政單位密切合作，讓長者在健康、心理與安全層面都能獲得全方位照護。

北港警分局表示，防詐與關懷長者行動並非一時活動，而是一項長期社區治理工作。未來將持續擴大合作範圍，讓每位長者在鄉里中都能被看見、被照顧，安心幸福地生活。（照片／北港警分局提供）