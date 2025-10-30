防警查緝新招式「死轉手」轉贓洗錢 詐團水房仍遭瓦解

記者陳佳鈴／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心日前破獲一個跨縣市詐欺水房集團，該集團與境外假投資詐騙機房勾結，以層層轉手及虛擬貨幣交易掩飾金流，成功洗錢逾百萬元。經警方長期監控與溯源追查，最終共逮捕主嫌張姓男子及共犯12人，全案依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送台中地檢署偵辦。

警方指出，該詐欺集團由張姓主嫌操控整體運作，透過加密通訊軟體指揮幹部侯姓男子，再指派旗下成員分工執行。取簿手依指示前往各地電子式置物櫃，收取人頭帳戶的存摺與提款卡包裹，隨後再以「死轉手」方式將包裹藏放於草叢、交通錐下方或寄存貨運站，轉交給取款車手提領贓款。

這些詐騙所得經由層層洗錢後，由張嫌轉換成虛擬貨幣回流至境外詐騙機房，形成完整的詐欺金流鏈。警方清查後發現，全案共有26名被害人。

刑事局在掌握金流異常與監控跡證後，與台中市警局刑警大隊、台南市刑大及台北市信義分局共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。歷時一年、從2024年7月至2025年7月，陸續拘提張姓主嫌、侯姓幹部及集團取簿手、車手等12人到案，其中4人因涉及他案亦為通緝犯。

警方查扣工作手機11支、筆記型電腦1台、虛擬貨幣交易契約書及多項關鍵證物，初步認定該集團以專業化、企業化方式運作，試圖躲避司法追查。

