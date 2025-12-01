防護網沒防焰規範 林欽榮：高市先發布行政指導命令

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）香港大埔宏福苑大火震驚國際，多名高市議員今天質詢關切鷹架防護網不阻燃議題。高市副市長林欽榮表示，即使中央尚未規定使用防焰材料，高市可發布行政指導命令，要求建商優先使用。

香港宏福苑大火，迄今導致146人死亡。施工廠商在大樓外牆使用的鷹架防護網遇火迅速引燃蔓延，受到外界質疑。多名高雄市議員今天質詢時也關切此議題。

國民黨高雄市議員陸淑美質詢前，先要求全場起立默哀1分鐘。之後她說，目前針對外牆施工防火機制不足，希望市府研擬加強。民進黨高雄市議員李雅慧也表示，老舊大樓外牆防護網普遍未具阻燃性，法規也無規定，希望市府研議規範。

國民黨高雄市議員黃香菽也說，高雄歷經城中城事件，更應提高標準，建議強化雲梯車、裝備配置及超高大樓消防演練，也希望針對工地有「禁止吸菸」等規範。

工務局長楊欽富答詢表示，防護網有防塵、防墜落的要求規範，但無防焰，將建議中央修法，增訂防護網防焰規範。

林欽榮表示，即使中央尚未規定要防焰材料，基於保護人民需要，高市府可發布行政指導命令，要求各建商優先採用防焰材料。

林欽榮並指出，市府已有與國土署聯繫，據了解國土署已著手擬加強防焰材料規範。此外，高雄市今天起至30日將由市府消防局、工務局聯手針對25樓以上老舊大樓展開聯合稽查。

高雄市長陳其邁表示，工務局也會請各公寓大廈管理委員會加強宣傳市府提供消防設備、防火材質改善等各項補助項目。另消防設備預算足夠，承諾持續補助住警器、滅火器等相關設備，並持續精進業管大樓內工安管制事項。（編輯：黃世雅）1141201