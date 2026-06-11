防豪雨災情 北市LINE水情警報器升級

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「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號提供水情訊息(北市水利處提供)

「水情警報器」新增堤外停車場訂閱功能(北市水利處提供)

「水情警報器」可及早掌握防災資訊(北市水利處提供)

清空水溝上方雜物，避免大雨造成路面積淹水(北市水利處提供)

近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全臺天氣不穩定，各地陸續出現大雨或豪雨。臺北市工務局水利處表示，為防範瞬間強降雨造成災情，建議民眾加入「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，訂閱「水情警報器」服務，預先掌握防災黃金時間，降低災害損失。

臺北市工務局水利處河川工程科正工程司林聿強表示，近期鋒面接近，臺北市可能出現較大雨勢，市區應特別留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。為降低淹水風險，民眾可先清理住家附近水溝蓋板上的雜物，例如盆栽、腳踏墊、塑膠板及樹葉等，確保排水通暢，避免大雨造成路面積淹水。其次，在停車場及一樓出入口可加裝防水閘門，以防暴雨期間雨水倒灌，維護生命財產安全。

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林聿強正工程司指出，由於強降雨來得迅速、應變時間有限，建議民眾加入「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，訂閱「水情警報器」服務，以及早掌握防災資訊。近期該官方帳號已全面更新介面，操作更直覺便利；「水情警報器」也新增堤外停車場訂閱功能，可即時掌握疏散門及越堤坡道最新狀況，讓民眾在管制措施啟動前及早移車，避免車輛遭拖吊或受罰。

臺北市工務局水利處表示，6月12日起將逐步進入大潮期間，若遇較大雨勢，河川水位可能快速上升。提醒週末要前往河濱公園活動的民眾，務必留意最新氣象及水情資訊，確保自身安全。