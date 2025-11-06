防豬價崩跌！ 彰化肉品市場先登後拍限量上市

防豬價崩跌！彰化溪湖肉品市場，7日起採「先登後拍」限量上市拍賣毛豬！（圖：李河錫攝）

國內「非洲豬瘟」疫情初步獲得控制，中央從今天(6日)中午解除毛豬禁運令，明天起恢復拍賣與屠宰豬隻；彰化溪湖肉品市場，除提前大清消、整備嚴謹防疫措施，也將嚴格實施「先登記後拍賣」以及限量上市等計畫，防範養豬戶恐慌性「出豬」，嚴防豬價大崩跌！（李河錫報導）

台中市「非洲豬瘟」疫情初步已獲得控制，中央頒布全台毛豬禁運、禁拍與禁宰令，將從11月6日午後開始解除禁運，也就是養豬戶可以恢復正常「出豬」，輸運進入各肉品市場，為了從7日凌晨恢復拍賣毛豬作準備，各零售市場也紛紛配合清消，迎接「溫體」豬肉品再度上市銷售。

廣告 廣告

其中，全台拍賣毛豬數量名列前茅的「彰化溪湖肉品市場」、市場總經理陳國興表示，因先前一開放登記首拍日的出豬量，就浮現恐慌性出豬潮，激增約一倍、多達3,350頭；和產業界研商後，已訂定「先登記、後拍賣、限量打折上市」穩定豬價的策略，將要求各養豬戶依出豬比率，以「打7折」方式限量出豬，當天最高拍賣預定為2,400頭，超額部份將安排到尾拍，並列為下次拍賣的扣除額，以嚴防豬價在恢復拍賣後，就出現大崩跌行情！

強化穩定豬價！彰化溪湖肉品市場，7日起採「先登後拍」限量上市拍賣毛豬，籲請養豬產業界配合！（圖：李河錫攝）

至於先前彰化養豬協會建議，在毛豬恢復正常拍賣後，可依各養豬場飼養規模按照比率登記出豬，每天各縣市肉品市場，可酌量增加以往「平均拍賣頭數」10%～15%的數量，陳國興總經理表示，已經納入調控豬源計畫，希望產業界配合穩定豬價。