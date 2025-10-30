防豬瘟措施！石崇良：手提行李「一律過X光」事後改口：研議中

衛福部長石崇良。（圖／東森新聞）





中央加嚴防範非洲豬瘟，衛福部長石崇良表示，旅客入境，原本依紅、綠兩道看是否進行檢疫。但現在，要直接改成「一律接受X光查核」。不過衛福部事後又改口，說一切還在研議當中。

海關人員仔細查驗旅客行李箱裡，有無夾帶肉品，現在中央再出招，為了防範非洲豬瘟，不管旅客來自哪裡，一律查好查滿。

衛福部長石崇良：「來自於這個非洲疫區的，你就要拿那個紅牌子，那如果你是來自不是非洲疫區班次的，你就拿綠牌子，那現在就是一律都同等的查核。」

邊境把關現在不管從哪裡回國，旅客攜6公斤內免託運物品，都得先經由X光機檢測，再由人力抽檢，現在最新科技AI系統也得加入。

立委盧縣一vs.關務署副署長蘇淑貞：「114-117年，我們有一個計畫，會把這個肉品，還有相關的這個菸品等等，也會納入我們整個AI的影像判讀。」

只不過不少小資族喜歡海外購物，就怕裡面夾雜著非法肉品，在報關時也會有新措施。

立委陳昭姿vs.關務署副署長蘇淑貞：「網購貨物報關的時候，我們要求必須要申報電商平台，跟集運商的這個相關資訊。」

但現在打開網路購物平台，還是不乏有各種奇奇怪怪的境外肉品，像是番茄小酥肉等等，又得怎麼防堵。

立委陳昭姿vs.防檢署長杜麗華：「屏蔽措施就是會讓你看不到，來自台灣的AI下訂的時候，你也買不到。」

中央力拚防堵豬瘟入侵台灣，有趣的是在本土疫情方面，看似也全力防範台中市府在疫調上出亂，行政院30號一口氣集中在下午由三位不同長官，包含行政院長卓榮泰，杜文珍指揮官，還有農業部長陳駿季，召開名稱同為非洲豬瘟災害應變的記者會，還說要協助台中，完成他們沒辦法完成的工作。

立委黃健豪：「我想台中沒有什麼做不到的事情，那問題是中央的指引要明確，與其花時間開記者會，那不如大家好好的，捲起袖子做事情。」

中央連開三場記者會，彷彿想告訴中市府，我比你會。