防豬瘟禁宰令延長 彰化多家小吃店改用雞肉

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）為防範非洲豬瘟，豬隻禁宰令延長。以豬肉為食材的小吃店家無豬可用，彰化市車路口肉羹店家改用雞柳條，民眾吃起來感覺差異不大；著名的阿泉爌肉飯也改賣雞腿飯。

台中市一家養豬場出現非洲豬瘟疫情，政府宣布豬隻禁運、禁宰延長至11月6日中午12時。彰化市內的小吃店家，多以豬肉為主要食材，其中阿璋肉圓及阿三肉圓都選擇暫時停業，也有店家以雞肉代替豬肉繼續營業。

位在彰化市中正路民生市場旁的車路口肉羹，已開業60多年，今天起改用雞柳條製作肉羹販賣。業者接受媒體聯訪時說，改用雞柳條後，上門的客人說吃起來差異不大，而雞柳條價格雖然較便宜，但人工處理較費事，因此價格未調整。

彰化市成功路上的阿泉爌肉飯，鮮嫩爌肉配上香Q米飯是許多老饕的最愛，店家原本使用溫體豬肉，今天起改賣雞腿飯及雞腿便當。業者表示，食材用的還是原有滷汁，等豬肉恢復供應，再改回豬肉。（編輯：吳素柔）1141030