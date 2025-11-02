防豬瘟 桃園、竹縣加碼清運廚餘

嚴防非洲豬瘟，守護養豬產業，桃園市政府第一時間擬定10道防線因應，在農業部上周提出補貼後，市長張善政2日拍板加碼補強，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場1.5萬元，全市公、私有市場450攤豬肉攤每攤1萬元營業補助，竹縣府也動用二備金補助清運家戶廚餘。

農業部10月30日提出各項補貼措施，除中央公告防疫補助項目如飼料差額補貼、油資補貼、暫停業務損失等，張善政要求跨局處整合，擬定6大項目補強，包含廚餘清運人力補貼、消毒水及防疫物資、廚餘委託清運、廚餘委託處理、公有市場豬肉攤暫免租金，以及公、私有市場豬肉攤營業收入損失補貼等措施。

桃園市農業局長陳冠義說明，針對非洲豬瘟防疫禁宰禁運15天期間，桃市府不斷研擬補強中央補助方案，將另提供協助清運廚餘的駕駛或助手「廚餘清運人力補貼」，以廚餘養豬場為單位，每場補助1.5萬元，考量疫情期間防疫優先，將於政策解禁後由農業局受理廚餘養豬場申請。

另張善政拍板加碼補助全市450家公立及私有市場豬肉攤商營業損失補貼，每攤1萬元。環保局則協助遭受棄單的機關、學校及社區廚餘委託清運費，每趟基本車資8000元。

新竹縣政府也緊急動用第二預備金474萬元，補助各鄉鎮市公所因應疫情所需的人力共38人與作業費用，並加強物資供應，提升清運效率，目前已發放258個廚餘桶，也協助學校、清潔隊調整清運時段，確保清運作業暢行無阻。