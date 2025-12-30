防走私 基隆關強化蘇澳港邊境查緝

蘇澳港入出境郵輪旅客大幅增加，基隆關除增設Ｘ光檢查儀外，也派出緝毒犬進駐，加強查緝防堵不法走私。（基隆關提供）

記者郭基生∕基隆報導

蘇澳港旅運中心自一一三年六月正式啟用以來，逐漸成為國外郵輪業者的靠泊選擇，入出境的郵輪旅客也大幅增加，基隆關也從今年九月開始，在蘇澳港旅運中心增設Ｘ光檢查儀並部署緝毒犬等海關現代化查緝工具，加強防堵不法走私。

位處台灣東部的蘇澳港，近年來，在港務公司加強各項軟硬體的建設後，引起國際郵輪業者的重視，選擇彎靠蘇澳港，也為蘇澳港帶來觀光人潮，三十日更迎來了日本籍郵輪「日本丸」，成為今年第四艘靠泊蘇澳港的國際郵輪，根據統計，今年總旅客已達一千七百三十四人次的新紀錄，比一一三年增加近五百人次。

基隆關為加強執行邊境管制，且為因應蘇澳港郵輪通關業務穩定成長，今年九月就在蘇澳港旅運中心增設Ｘ光檢查儀並部署緝毒犬等海關現代化查緝工具，藉以輔助對郵輪旅客的檢查，除加強防堵不法走私外，也大幅提升通關效能。