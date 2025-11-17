防跌防撞 打造長輩安全居住環境

天主教失智老人基金會指出，改善長輩們居住環境，可以降低長輩們受傷的風險。

（天主教失智老

記者傅希堯∕台北報導

天主教失智老人基金會17日指出，老人家居住環境需要整體設計，90多歲的阿玉奶奶雖身體硬朗，但卻常尿失禁而需頻頻到衣櫃翻找衣褲，為降低碰撞與跌倒的風險，基金會重新擺設阿玉奶奶的房間，以更合理的動線與衣櫃高度，讓奶奶能更方便拿到衣服以保護奶奶。

天主教失智老人基金會處長王寶英指出，劉小姐是阿玉奶奶從小領養的女兒，阿玉奶奶入住聖若瑟失智老人養護中心時，劉小姐擔心母親不適應而顯得格外焦慮，每次的探視，她總是緊盯母親的表情、餐盤裡的份量、房間的擺設，連枕頭高度都要再三確認，照顧團隊明顯的感受到她的不安。

廣告 廣告

而90多歲的阿玉奶奶，雖然身體硬朗、行動自如，但難免會有尿溼衣褲的狀況，所以一個晚上可能來回好幾次去衣櫃拿衣服，也增加了碰撞與跌倒的風險。為了防止她半夜起來跌倒，照顧團隊想盡辦法調整環境、改變動線。

王寶英表示，經過劉小姐再三確認現場環境，養護中心為阿玉奶奶換了一個新衣櫃，新衣櫃到的那一天劉小姐親手陪著母親整理衣物，養護中心人員都清楚感受到她想用盡全力回報的不安與牽掛。

王寶英指出，養護中心與劉小姐多年來並肩照顧阿玉奶奶，團隊以耐心傾聽、以專業回應，陪伴家屬從焦慮走向信任，從擔心走向安心，讓長者能以更有尊嚴的方式生活，也讓家庭重新獲得平靜。