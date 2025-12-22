防跨年恐攻升級維安 蔣萬安拍板12/26高強度演練、研議細胞簡訊

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

北捷、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，引發社會對公共安全的高度緊張和關注。隨著跨年大型活動即將登場，台北市政府全面升高維安層級，市長蔣萬安今（22）日下午主持道安會報前宣布，市府已規劃於12月26日舉行跨局處高強度演練，演練地點選擇在捷運市府站、市府轉運站，並同步研議啟動細胞簡訊機制，強化緊急情資傳遞，確保跨年期間市民安全。

蔣萬安宣布，市府已規劃於12月26日舉行跨局處高強度演練。（圖／北市府提供）

蔣萬安今日下午在主持道安會報前受訪指出，市府已預計於本週五進行一場高強度應變演練，地點選在捷運市府站及市府轉運站，並將以跨年人潮規模作為模擬情境。他表示，此次演練將動員多個局處與單位共同參與，針對大型群聚活動進行全面測試，以提升第一線人員的即時應變能力。

關於若沒有科學依據，「細胞簡訊」可能會導致恐慌產生。蔣萬安回應，「我們目前就是會以未來發送細胞簡訊的方向來規劃，今天警察局以及消防局等單位也正在研擬相關修訂規範的文字也會依照程序來報請中央核可。」

蔣萬安強調，市府會先善用既有管道提升資訊觸及率，包括透過台北好行APP等市府平台，以及其他可即時接觸大量市民的社群管道，確保緊急訊息「第一時間傳播到位」，提醒市民提高警覺。同時，市府也要求捷運系統及客運場站同步進行高強度演練，模擬無差別攻擊等突發狀況，不僅站務與警消人員，連站內櫃位業者也須熟悉事故應變流程。

針對跨年及後續大型活動的維安部署，蔣萬安表示，市府已全面提升相關規格。他指出，「針對接下來的各項大型活動，甚至人潮聚集的商圈以及場域，我們維安規格都有提升」，相關單位也已擬定完整維安計畫。相關措施將由觀傳局、警察局對外說明，包括設置車阻、投入特勤警力與保安警力支援，並進行事前地毯式場檢，「包括金屬探測器、鎮暴犬等，都會有規範確實」，以確保跨年活動與公共運輸場站的整體安全。

蔣萬安表示，1219事件不僅是一場突發攻擊，更是對城市安全與大眾運輸防護的嚴重警示，相關防護絕對不能有任何鬆懈。

