防跨年恐攻！北捷26日辦大規模反恐演練

▲警政署所屬維安特勤隊曾在北車實施「無劇本」反恐演習。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站與中山站附近商圈19日晚間發生的無差別隨機攻擊案，造成兇嫌張文在內共4死11傷重大悲劇。台北市長蔣萬安昨（22）日表示，北市府預計26日比照跨年規模在捷運市府站以及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練。

蔣萬安昨日出席北市府道安會報，並於會前受訪，蔣萬安表示，針對1219事件，市府將於26日在捷運市府與市府轉運站進行高強度的演練， 會有跨相關的局處及相當多的單位參與，以跨年大型群聚活動這樣的規模，來做模擬跟演練。

廣告 廣告

台北捷運公司表示，依市長指示，為因應即將到來的跨年活動，12月26日將結合警察、消防等相關單位，在營運期間辦理大型安全實兵演練，強化危安應變能力。

警政署北車「無劇本」反恐演習 曾邀民眾演傷患、恐怖分子

2019年3月23日清晨，警政署曾在台北車站舉辦「無劇本」反恐演習，邀請民眾擔任志工，扮演傷患與恐怖分子。警政署官方臉書粉專「NPA 署長室」指出，在濫殺事件開始後，北市政府特勤中隊及維安特勤隊接獲指派，在最短的時間內攜帶裝備抵達現場，並突入建築展開攻堅行動；面對著不知從何而來的攻擊，仍迅速截擊流竄站內的恐怖份子，並通報友軍單位配合將傷患後送。



警政署表示，這一晚，我們深刻的體會到「每一秒都是拯救性命的關鍵，卻也存在著不可預期的危險」。不同於過去「只有成功」的演練，我們希望在無劇本設定的發展過程中，找出任何會在實際行動發生的缺點，哪怕再細微，它都可能導致更嚴重的傷亡。這些年來，國際間的慘痛經驗告訴我們：「在恐攻現場，永遠不知道下一秒會發生什麼事。」因此我們絕對需要更貼近實戰的演練，也唯有在訓練中失敗，才能發掘並解決真正的問題。

台灣地標可能發生恐攻處 維安特勤隊都曾演練

北捷隨機傷人事件發生後，總統賴清德前往警政署聽取專案報告後指示，內政部長劉世芳、警政署長張榮興，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，要有能力制止這種攻擊行為，且政府要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置訓練，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

警政署的反恐核心部隊正是在1992年成立的維安特勤隊，隸屬內政部警政署保安警察第一總隊，初期以反暴力、重大刑案圍捕歹徒等任務，2001年911恐怖攻擊後，反恐攻、反劫持也納入維安特勤隊的任務內容，當地方警力、霹靂小組遇到無法處理狀況時，便會出動維安特勤隊。維安特勤隊的組織架構被警政署列為機密，不便公開。不過，警政署表示，台灣地標可能發生恐攻之處，維安特勤隊都曾私下演練過。



除了肌力體能訓練、抗壓訓練外，維安特勤隊員也必須接受各式射擊訓練，熟悉手槍、衝鋒槍與步槍射擊。維安特勤隊使用手槍包括貝瑞塔92FS手槍、HK USP 9公厘手槍、克拉克（GLOCK）17手槍、Walther PPQ M2手槍；衝鋒槍則包括HK MP5系列衝鋒槍、步槍則包括M16A2突擊步槍、M4A1突擊步槍等。

▲警政署所屬特勤隊曾在北車實施「無劇本」反恐演習。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張文隨機傷人釀4死！北捷檢討：導入AI監視器、App推播危安事件

防隨機攻擊模仿效應！北市「跨年晚會」維安強化場域人車安檢

「海鯤號」測試再爆爭議！傳海測以最低安全標準出海 海軍回應了