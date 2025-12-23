防跨年晚會隨機襲擊 高雄動員1200警維安

22日晚間9時多，高捷巨蛋站內，這名從事服務業的男子按下緊急電話警鈴，謊稱現場有炸彈客，抵達左營站又故技重施，警方3小時內在台南逮捕這名男子。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「（巨蛋站內）謊報有炸彈客，隨即從該站搭捷運北上，又在高鐵左營站再次按緊急鈴後逃離出站。」

北市隨機襲擊事件發生後，中央及地方政府都繃緊神經。

高市警局因應跨年活動將到，模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突、引發推擠，23日在活動現場實地兵棋演練。

廣告 廣告

高市警察局長林炎田指出，「派出所到分局到捷警到保大交大，特別我們保大的這個霹靂小組，我相信今年為了讓市民朋友更安心，我們保大一定會整裝待命。」

跨年當天高雄警方預計出動1200多名警民力維持秩序，也成立特殊警力緊急應變事故處理小組並增派特勤警力。一般民眾也對周遭環境提高警覺，像是這名搭乘淡水客運862公車的男子在講電話時提及行兇等言詞，就有車上乘客直接報警。

新北市淡水分局長彭正中回應，「該男疑似勞資調解糾紛，在電話當中與市府人員發生爭執，情緒激動脫口說出要死一起死，我要去丟手榴彈等過激的言論。」

新年度將到，總統府公布115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動，升旗典禮後，總統府將迎接新一年首次大開放，預計當天早上9時到下午4時開放參觀，開放範圍從1樓到3樓以及府前廣場等區域。

策展單位表示，今（2025）年將循往例設有7個管制口，每個管制口都有安檢，得在憲兵同仁安檢後才能入場，更外圍區域則有台北市警力進行交通管制及秩序維護。