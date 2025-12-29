防跨年隨機攻擊！ 無人機.偵爆犬.增援警力現場待命

台北市 / 綜合報導

再過幾天就要跨年了，台北市政府以及北捷今(29)日針對跨年晚會維安大升級！除了防爆鋼叉、電擊槍等各式裝備，還有偵爆犬待命。跨年當天預計出動上千名警力，進駐活動場地及周圍捷運站等人潮聚集處，主舞台部署40名荷槍實彈的維安特勤警力，周遭有大型警備車坐鎮，並出動無人機，建構完整安全的防護網。

民眾開心倒數，迎接嶄新的一年，2026台北跨年晚會即將登場，但今年氣氛有些不一樣，台北市19日才發生隨機攻擊事件，地點還在人潮擁擠的北車以及中山站，民眾不由得擔心，今年跨年晚會的維安問題。

廣告 廣告

北市警信義分局督察組長于長豪說：「透過這個距離，就能在使用上，具有安全的距離。」防爆鋼叉，在26日高強度演練也有出現，不但可以防止嫌犯近身搏鬥，還能擊落武器再進攻，比利時狼犬Apple，及拉不拉多Yoshi，偵爆犬負責尋找爆裂物等可疑物品，進行環境安全巡檢。

這次跨年晚會，出動上千名警力戒備，在主舞台周邊，加派40名維安特勤警力，周圍5個捷運站，包括象山、101、永春、市政府、國館，也加強巡邏，同時還有2台無人機，力求維安無死角。

北市府副秘書長俞振華說：「任何的突發狀況，其實警察就有機動打擊部隊，可以針對這個27個小區，做這個，做機動的防禦。」警方荷槍實彈，除了照明車指揮車，周遭另部署大型警備車觀光巴士，防止衝撞等危險行為，維安再升級，要讓民眾安心跨年。

原始連結







更多華視新聞報導

車諾比核電廠遭無人機攻擊 「石棺」嚴重毀損

模擬爆裂物.持刀攻擊 北市府轉運站啟動多重災害演練

最高警戒！ 高雄跨年首度出動「空拍機」全程監控

