防路面積冰！公路局預告：台14甲、台8線高海拔路段可能夜間封閉

高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整。(公路局提供)

記者林中行／花蓮報導

公路局表示，依目前氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台十四甲線及台八線高海拔路段有降雨夾霰(或雪)機率，及路面(肩)積冰不易消融情況，公路局將實施夜間預警性封閉或限加掛雪鏈通行。

東區養護工程分局太魯閣工務段長張佩筠表示，台十四甲線十八K翠峰至四十一點五K大禹嶺路段及台八線一０七K大禹嶺至一四一K新白楊路段，於一月二十日至二十四日期間將將視天候及路況不排除機動實施交通管制措施如限掛雪鍊通行、預警性封路等措施，請用路人提前確認天候與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

張佩筠指出，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依一一五年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過三點五噸大、小貨車及各類機、慢車，含大型重型機車，禁止進入管制路段。

張佩筠指出，民眾如欲行駛台八線及台十四甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，方能及時因應。