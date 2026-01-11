防軍人投敵！《陸海空軍刑法》加重刑責：最高可判10年

立法院法制局評估報告指出，就《陸海空軍懲罰法》不足以嚇阻對敵效忠表示行為，須以刑責相繩，以及對敵效忠表示行為與投敵行為之未遂、預備或陰謀犯兩者間之區別等事項，宜於立法理由補充說明。（本報資料照片）

立法院司法及法制、外交及國防委員會8日聯席審查「《陸海空軍刑法》第24條修正草案」，立法院法制局評估報告指出，就《陸海空軍懲罰法》不足以嚇阻對敵效忠表示行為，須以刑責相繩，以及對敵效忠表示行為與投敵行為之未遂、預備或陰謀犯兩者間之區別等事項，宜於立法理由補充說明。

針對該修法，司法院提出的書面報告提醒，「效忠之表示」其涵義甚廣，為避免過度擴張可罰性範圍，應增加適性犯要件，例如補充為「…對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者」，若不足以生軍事上之不利益，則以《陸海空軍懲罰法》所定勤務上或勤務外違紀行為加以規範即可，此等層級化處理亦較符合比例原則及刑罰之最後手段性，故建請再酌。

立法院法制局表示，「《陸海空軍刑法》第24條修正草案」修正重點包括加重「不盡其應盡之責而降敵」罪之處罰將現行法定刑「1年以上7年以下有期徒刑」，修正為「3年以上10年以下有期徒刑」，俾符合罪刑均衡原則，並增訂「不盡其應盡之責而降敵」罪其預備犯及陰謀犯之處罰增訂預備或陰謀犯「不盡其應盡之責而降敵」之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑。

法制局指出，該草案也增訂以言語、舉動等方式對敵人為效忠表示之犯罪類型及其刑責增訂以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處1年以上7年以下有期徒刑。

法制局分析，根據過去的憲法解釋，對現役軍人之言論自由，尤其是言論內容的限制，須適用嚴格審查標準予以審查，其目的應為追求特別重要公共利益，且手段應為最小干預，始符憲法比例原則之要求。

法制局指出，現行《陸海空軍懲罰法》對現役軍人之懲罰種類已有撤職、剝奪或減少退除給與，以及悔過等懲罰，是否仍不足以嚇阻對敵效忠表示行為而須論以刑責，建議主管機關於立法理由予以充分說明，其次所稱「投敵」是指主動積極投入敵人勢力，受其指揮派遣，但「投敵」之既遂與未遂，則以行為人已否投至敵方為區別標準。

法制局認為，草案所增訂之對敵人為「效忠表示」之行為，是否可納入前揭投敵罪之未遂、預備或陰謀犯加以處理，解釋上易產生疑義，「如可納入，則無增訂對敵效忠表示罪之必要，如不可納入，則對敵效忠表示行為與投敵行為之未遂、預備或陰謀犯兩者間如何區別，亦有於立法理由中加以說明之必要」。

法制局建議，「投敵罪與降敵罪之預備犯及陰謀犯之法定刑宜有所區別」、「就陸海空軍懲罰法不足以嚇阻對敵效忠表示行為，須以刑責相繩，以及對敵效忠表示行為與投敵行為之未遂、預備或陰謀犯兩者間之區別等事項，宜於立法理由補充說明」、「對敵效忠表示罪不法構成要件宜考量是否足以生軍事上之不利」。

