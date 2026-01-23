防輻射冷卻！5縣市低溫特報 明晨恐跌破10度

今(23日)白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，氣象署表示，明(24日)晨輻射冷卻影響，局部氣溫仍偏低；今上午金門有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率；明晨金門及竹苗、南投、台南局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

5縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】

金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



【黃色燈號(寒冷)】

新竹縣、苗栗縣、南投縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

延伸閱讀

中橫化身「銀白世界」 鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行

東北風影響！新北、基隆大雨特報 出門記得帶傘

王月2次動開顱手術！好友陳鴻曝對話截圖：總算等到好消息