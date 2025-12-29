防逃機制大破功 一審判499年沒境管？ 苗栗三灣前鄉長涉貪、棄保潛逃

苗栗三灣前鄉長溫志強在二審開庭前棄保潛逃。讀者提供

台灣司法防逃機制再次出現大漏洞！苗栗縣三灣鄉前鄉長溫志強被控涉入上百件弊案，一審被判處累計刑期高達 499年，卻在二審開庭前夕，神不知鬼不覺地搭機潛逃香港。諷刺的是，苗栗地檢署早在溫志強一審判決後，就曾預警其刑期極重，主動發文建議法院實施科技設備監控（電子腳鐐），卻遲遲未獲法院回應。一紙百萬元的交保令，最終淪為溫志強通往境外的通行證。

高等法院台中分院24日首度召開溫志強涉貪案的準備庭，但被告席上空無一人，法官調閱入出境紀錄赫然發現，溫志強早在今年10月底就已搭機飛往香港，從此人間蒸發。地方盛傳，因兩岸目前沒有引渡默契，溫志強目前應在中國藏匿。

廣告 廣告

據了解，現年55歲的溫志強一審被判有罪後，苗栗地檢署因考量其罪行重大、刑期重，具有高度逃亡動機，早在10月13日發文向苗栗地方法院主張應對溫施以科技設備監控。但這項防範未然的建議卻石沉大海，法院不僅未對此做出回應，當初裁定100萬元交保時，竟未處分「限制出境、出海」。

法律界人士指出，重大貪污案通常會附帶境管處分，若法官未在系統中設定警示，被告就有可乘之機。溫志強案正是一審法院未管制、二審法院剛收案，被告從司法眼皮子底下從容離境。

三灣鄉前鄉長溫志強 2018 年至 2021 年連任鄉長期間，被控把鄉公所當成了自家的提款機。他與鄉民代表呂金城勾結，染指鄉內大大小小的工程與人事案。工程弊案共有辦公廳舍重建、光電系統土地標租、工程圍標、LED 路燈換裝等，收賄工程案高達129案。

溫志強也不放過人事收賄，清潔隊員也拿來買賣共收賄2案。為隱匿不法所得，也涉及洗錢案。不法收賄金額高達1289萬元。苗栗地院一審認定他犯下 134次罪行，依違反《貪汙治罪條例》等罪，分別判處 10 個月至 10 年 6 個月不等徒刑，一罪一罰累計總刑期竟達 499年 2 個月。

苗栗三灣前鄉長溫志強涉貪瀆，一審被判刑499年。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

防北捷隨機攻擊重演 南二都實兵演練 高雄鎖定捷運、台南嚴控行李

清潔隊組內鬼團對接民間垃圾車 慷全民之慨還收賄282萬 檢怒：惡性重大

台南惡警知法玩法黑歷史 冒弟名領費、撩妹露餡遭法院認證