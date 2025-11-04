防造假翻車 招聯會籲誠信、避免軍備競賽

▲大學招生委員會聯合會執行秘書、台灣大學教務長王泓仁提醒學生，秉持誠信原則交資料。（圖／招聯會提供）

[NOWnews今日新聞] 大學招生委員會聯合會今（4）日公布，「繁星推薦」、「申請入學」、「分發入學」3入學管道的招生簡章內容開放查詢。同時因應今年部分考生因審查資料不實而影響招生公平的案例，大學招生委員會聯合會執行秘書、台灣大學教務長王泓仁指出，秉持誠信原則交資料，若有不實否則就算畢業後也可能撤銷資格，影響重大；校方也應該避免「軍備競賽」而加重學生負擔。

今年大學招生時，一名高中畢業生，本透過繁星推薦錄取台大醫學，但卻因為高中科展作品涉嫌抄襲，被取消錄取資格，最終靠分科測驗考回台大醫學。另一名高中生則是申請入學，學測高分獲得4校醫學系正取、1校備取，但因為學習歷程稱獲得「最佳辯士」也被校方退貨，也透過分科測驗重新考上醫學系。

王泓仁表示，參與「繁星推薦」、「申請入學」等升學管道的考生，務必依誠信原則提交資料。各招生規定已明確規範，自報名起無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者並函送司法單位；對未來學業及名譽影響深遠，切勿心存僥倖。

王泓仁指出，招聯會重申各大學於審查資料時，應秉持「三重二不」原則，並請各校系於填報招生簡章校系分則時，所要求考生提供之資料須能充分反映該學系真正的選才需求，重質不重量，避免導致「軍備競賽」而加重學生負擔 。校系可於審查資料準備指引中，具體說明所需資料重點，以利學生準備，亦兼顧審查委員綜合評量。

甄選會提醒欲報名繁星推薦或申請入學的考生「六大關鍵」：

一、 學測：各科目由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採

（即於校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計）之科目，建議考生皆須報考並如期應考。

二、 術科考試：有意報名採計術科成績之校系，考生另須參加115學年度術科考試。

三、 高中英聽：報名校系有檢定高中英聽測驗成績者，考生須參加115學年度高中英聽測驗，惟若曾參加113或 114學年度高中英聽測驗，且成績符合報名校系檢定等級者，得免參加。另 中度或重度聽覺障礙生，欲申請免檢定高中英聽測驗成績者，須依簡章規定時間及方式向甄選委員會提出。

四、 青年儲蓄帳戶：經教育部核定參與且完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」（以下簡稱青年儲蓄帳戶）之學生，若於畢業 當學年度已參加學科能力測驗並持有成績者，得免參加前述115學年度各項考試，惟僅限申請「青年儲蓄帳戶組」之校 系。

五、 APCS採計：欲報名申請入學於檢定、倍率篩選或審查資料中有採計APCS者（如APCS組或資安組），須另參加APCS檢測。報名考生用於檢定及倍率篩選之APCS 科目成績，以其112 年 3月至115 年2月期間內應試成績最優等級者為準。有關APCS檢測相關訊息請詳見大學程式設計先修檢測單位官網 （https://apcs.csie.ntnu.edu.tw/)。

六、 特殊選才限制：經「115學年度大學辦理特殊選才招生計畫」及「115學年度科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才 入學聯合招生」錄取並完成報到，且未依限放棄入學資格之考生，一律不得報名 115學年度大學「繁星推薦」、「申請入 學」、「分發入學」招生。

