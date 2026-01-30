防過年急診壅塞 新光醫院祭最強應變「36小時強制有床」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年農曆春節假期長達9天，最怕重演急診壅塞，各大醫院無不出招應對，繼台大醫院、台北榮總、亞東醫院等宣布實施「公床」新制，統一調控病床之後。新光醫院今（30）日也宣布將啟動「春節醫療最強應變計畫」，跳脫以往節慶縮減服務的慣例，不但病房零降載，且強調急診待床時間絕不超過36小時，一定會把病人強制簽床送上樓。

去年農曆春節期間，因流感、腹瀉疫情夾擊，加上醫療院所多停診之下，全台爆發嚴重的急診壅塞，甚至「塞爆一個月」，衛福部今年特別投入新台幣16億元補貼醫護加成，提升春節假期醫療院所開診率，各大醫院也都提出新配套措施。

新光醫院今宣布將採取「病房零降載彈性收治」、「36小時強制簽床」及「門診分流」三大策略，確保急重症患者在連假期間能獲得即時且高品質的醫療照護。

新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院全院急性一般病床共512床，過去曾因護理人員短缺，「關床」最高降時一度曾降載、減少93床之多，但在加薪以及提高福利之下，以純白班的病房護理師為例，起薪已達5萬3800元，因此，去年護理人員招募十分理想，去年9月就全部開滿，目前沒有一張病床是關閉的。

洪子仁說，所以今年醫院採取「全院病房無降載、全面開放」，考量到連假期間內科患者通常較多，院方將打破傳統科別界線，實施跨科別收治原則。當內科病房飽和時，將由占床率較低的外科病房提供支援，並根據患者病情嚴重度進行精準分流，重症者優先入住原科別，一般程度者則調度至他科病房，以極大化周轉率縮短急診等待時間。

另外，洪子仁強調，策略二「36小時強制簽床機制」並設立36小時的紅線，一旦患者在急診待床超過36小時，醫院管理層將直接介入，跨越常規行政流程，比照春節緊急模式安排患者入住他科病房。

新光醫院說，策略三則是門診分流先行，OPAT與防疫門診不打烊，在初一至初三（2/17-2/19）期間，每日皆開設呼吸道、傳染病及小兒科特別門診，以應對流感與 COVID-19的就醫需求。此外，OPAT 中心（門診注射室）在連假期間也維持運作，鼓勵病情穩定的患者透過門診注射抗生素來取代住院，將寶貴的病床資源留給最需要的急重症傷患。

