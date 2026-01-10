防過年急診壅塞 衛福部訂監測指標

衛福部為了舒緩春節急診壓力，規畫啟動7項急診監測指標。一旦個別醫院量能吃緊，將由各區域緊急醫療應變中心協調分流收治。（本報資料照片）

每年春節是急診壅塞高峰，衛福部規畫啟動7項急診監測指標，包括急診每日等待住院人數、暫留超過48小時等，並首度區分為成人與兒童，由醫院進行填報，以利春節期間更細緻監測急診量能，一旦個別醫院量能吃緊，將由各區域緊急醫療應變中心協調分流收治；另春節許多基層診所不開診，將鼓勵醫院加開特別門診。

醫事司副司長劉玉菁說明，衛福部近日邀全國醫學中心、區域醫院開會，初步規畫要求醫院春節期間填報7項監測指標，且草擬方案首度將每日等待住院人數區分為「成人」與「兒童」，以便更細緻掌握急診服務量能及實際狀況，適時進行分流，避免壅塞狀況再度發生。預計12日在205家急救責任醫院先試辦，視情況進行調整。詳細措施預計15日正式對外公布。

廣告 廣告

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，就先前討論結果，7項指標包括每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時比率、檢傷分類1級病人6小時內轉進加護比率、急診待床占留觀床比率、急性一般病床可收治率、急診轉住院占全院住院比率，及特別門診開診診次。

洪子仁指出，這些項目可分為量能、品質、分流3大管理方向，藉由待床人數、留觀床位、病床可收治率，即時掌握醫院量能；急診滯留時間、轉進加護病房比率可檢視急診流程效率；急診轉住院占全院住院比率、特別門診則可評估是否有效分流。

衛福部次長林靜儀表示，今年春節長達9天，很多基層診所不開診，常導致急診壅塞，為了舒緩春節急診壓力，避免「樓上病房滿、樓下急診也滿」的狀況，衛福部今年有很多鼓勵開診的方案及配套措施，預計下周正式對外公布，也正在統計各院所春節開診狀況。

劉玉菁強調，填報指標不會要求第一線人工計算，而是由醫院系統自動產出數據，人員直接填報，避免增加額外行政時間，以不增加急診人員負擔為主；監測後的應變機制，仍依既有區域聯防架構進行調度，新指標只是讓監測更即時、更準確。