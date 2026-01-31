防過年斷藥 可提前回診

春節前夕慢箋提前領藥多，台中慈院提供3種預約領藥方式，避免大排長龍，方便又快速。 （記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕綜合報導

慢性病民眾如果在過年期間會把藥吃完，即日起至2月13日可提前回診由醫師處方給藥，或預領下個月（次）用藥。衛福部預估，需要提前領藥人數約146萬人。

今年農曆春節長達9天，為避免重演春節急診壅塞，衛福部推出多項整備機制，包括鼓勵醫療院所開診的「115年度全民健康保險春節加成獎勵方案」、加強就醫分流的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」等。

對於原定於春節連假期間回診或領慢性病連續處方箋的病人，即日至2月13日可提前回診或領藥，避免假期中斷藥物治療。健保署統計，受影響人數約為146萬人。

台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷指出，慢性病治療必須長期穩定控制；一旦藥物中斷或減量，容易發生病情反彈效應，造成身體更大負擔。春節用藥謹記「記得吃、不少吃、注意吃」用藥安全3大原則。

中華民國藥師公會全國聯合會提醒，最簡單的判斷標準，「只要藥品會在過年期間（2月14日至22日）吃完」，就可以在1月31日～2月13日期間提早把下個月的藥領回家備用。

過年期間如果臨時有用藥需求，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，依序為開啟「健保快易通」App→醫療查詢→就醫院所查詢（清單）→選擇「特約藥局」，查看附近藥局名單及回報的營業時段。