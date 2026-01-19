防遭槍殺 伊朗出現「屋頂抗議」! 川普稱伊取消800死刑 慘遭公然打臉

川普在伊朗議題上表現猶豫不決，伊朗境內進入高壓狀態。 圖：翻攝自@rkmtime

[Newtalk新聞] 伊朗局勢持續動盪，多方訊息在國際社群平台上交錯流傳。X 平台帳號 @Lawrenc098744 引述稱，響應巴勒維王子的號召，許多伊朗民眾站上住家屋頂與窗邊同時高喊口號，形成一種不易遭到鎮壓的抗議形式，顯示民間反抗仍在不同層面延續。

帳號《烏克蘭戰爭・最新進展》則指出，美國前總統川普在伊朗嚴厲鎮壓抗議行動後公開表示，美國政府不會對伊朗動武，也不會轟炸伊朗。該帳號聲稱，伊朗方面透過秘密管道暗示，在已造成約 5,000 人死亡後，極右保守派主導的伊朗政權將減少殺戮與處決，藉此讓極右保守的川普政府在不動武的情況下取得「勝利」。

不過，關於美國與盟友是否準備對伊朗採取軍事行動，相關說法出現明顯分歧。《Global Surveillance》聲稱，又有 2 架 C-17 運輸機降落中東，顯示美國正為「即將打擊伊朗」做準備。《RKM》則稱，阿拉伯聯合大公國支持以色列與美國對伊朗發動空襲，多數美軍戰機已在阿聯境內集結，準備再次對德黑蘭出手。

美軍在中東區域動作頻頻，和川普所言不會襲擊伊朗有所出入。 圖：翻攝自@Globalsurv

針對川普聲稱「伊朗已取消 800 項死刑判決」的說法，《Visioner》引述德黑蘭檢察官阿里．薩利希（Ali Salehi）回應，指該說法「荒謬且毫無根據」，並強調川普「嚴重誤判情勢」。該帳號並指出，在伊朗網路仍被全面封鎖、外界資訊難以進入的情況下，當局可能已完成對被捕示威者的第一階段清剿，或相關行動仍在進行中。

另一方面，《NOELREPORTS》引述伊朗總統裴澤什基安（Masoud Pezeshkian）的談話指出，伊朗人民的苦難主要源自美國及其盟友長期施加的「敵對且不人道的制裁」。他並警告，任何針對伊朗最高領袖的攻擊，都將被視為「對伊朗民族的全面宣戰」。

