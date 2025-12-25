防部督察報告：洛克希德馬丁維護缺失 F-35半數不能飛

五角大廈說，洛馬公司維修能量不足，美軍F-35機隊妥善率僅及50%。圖為兩架陸戰隊的F-35在波多黎各基地跑道滑行。(路透)

國防部督察長室(Office of the Inspector General，OIG)報告指出，由於洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的維護缺失，美軍F-35戰機在2024年的任務可用率(妥善率)僅有50%，此一數據比軍方要求的最低標準低了17%。對此，美國空軍正認真考慮大幅削減訂單。

路透報導，OIG報告指出，2024年F-35機隊的整體妥善率僅50%，這一情況發生的原因在於國防部並未持續就F-35後勤與維修表現不佳，向洛克希德馬丁究責。審計結果指出，F-35聯合專案辦公室(JPO)在合約中未納入飛機妥善率等具體可量化的績效指標，也未落實物料檢驗與政府財產申報等合約要求。審計結果還發現，儘管F-35戰機約有一半時間無法執行飛行任務，而且未達到最低軍種服役需求，五角大廈仍支付洛馬公司約17億元。

F-35是美國三軍種共用的第五代戰機，國防部總共訂購了2456架，分別供空軍、陸戰隊和海軍使用。

F-35計畫是五角大廈史上規模最大的採購案，預估其採購、操作及後勤維護的總服役壽命周期成本將超過2兆元。截至發稿前，洛克希德馬丁尚未作出回應。

根據「軍事觀察」雜誌網站(Military Watch Magazine)報導，F-35極高的維護需求與低妥善率持續引發批評。專家指出，F-35作為美軍機隊中最年輕的機種，妥善率卻遠低於冷戰時期開始服役的F-15與F-16，未來隨著機隊老化，可用率恐將進一步跌至35%左右。

五角大廈報告反覆提及F-35可靠性欠佳，昂貴的操作成本可能導致最初計畫的採購數量難以維持。早在2023年9月，眾院武裝部隊小組委員會主席威特曼(Rob Wittman)就曾抨擊，對洛馬處理此問題的耐性已達極限。他評論近期戰機妥善率的調查結果，認為「令人深感憂慮」，他驚呼，「這是一款新戰機，為什麼(妥善率)只有55%？」

目前全美F-35的生命周期成本預估已達1.3兆元，美國空軍正認真考慮大幅削減訂單。報告指出，F135型發動機問題是F-35妥善率偏低的主要因素之一。儘管F-35長期存在諸多重大缺陷，但由於西方世界尚無其他性能相當的量產機種，使該計畫在北約標準第五代戰術戰機市場，仍處於完全壟斷地位。

