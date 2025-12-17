防郵輪旅遊糾紛 立委促公告相關定型化契約

搭上國際郵輪、享受海上渡假，疫情後郵輪觀光暢旺，根據交通部統計，2025年國際郵輪預估實際到港次數567艘次，旅客114.44萬人次，將超越2019年105.5萬疫情前高峰，人數成長8%創下歷年新高。

17日立法院交通委員會針對郵輪觀光以及藍色公路辦理情形做出檢討。有立委則提出，近期麗星郵輪探索星號以高雄港為母港，推出航向菲律賓及越南行程，結果11月中首航後，隨即宣告取消明年1月的多個航程，轉往日本沖繩，導致消費者權益受損，交通部應該盡快公告相關定型化契約。

廣告 廣告

國民黨立委洪孟楷認為，「要讓郵輪業者他們要片面更改行程之前，他們就知道他們的成本在哪裡。」

交通部次長林國顯回應，「這些方案必須要預先告知消費者，也應該要有一定的保障，所以在今年度行政院消保會，有要求我們交通部，到消保處來報告。」

交通部指出，觀光署、航港局都有擬定定型化契約，目前還在法制作業中，針對郵輪船票交易定型化契約已經送至消費者保護處，預計3個月內可以對外公告。

另外，在地立委也為高雄港請命，強調當地具有海港和機場優勢，應該加強推動Fly-Cruise飛航遊輪旅遊形式。

針對民進黨立委李昆澤質詢，台灣港務(股)公司董事長周永輝表示，「如果是Fly-Cruise的話，我們還甚至全船的旅客再減免，每個旅客再減少服務費100元，我們也發現德國市場的Fly-Cruise是有成長的趨勢。我們覺得歐洲線這個部分，我們覺得也是可以開源的一個重要的來源。」

交通部強調都有做相關減免措施，另外針對藍色公路狀況，目前國內海運客運固定航線共25條，每年總旅客人次500萬至600萬之間，也強調會藉由持續優化離島交通船、推廣海洋觀光等措施，促進藍色公路發展。

更多公視新聞網報導

日本2025年度流行語揭曉 高市早苗「連說5次工作」獲選

今年郵輪客估30萬人次 疫情前3成水準

