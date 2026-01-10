防重演春節急診壅塞 衛福部將祭鼓勵開診等措施

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）避免重演春節急診壅塞惡夢，衛生福利部規劃鼓勵開診、細緻化7大既有監測指標如每日住院人數等措施，預計1月12日由205家急救責任醫院試填，待行政院拍板後正式公布。

國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。眼看今年農曆春節腳步近，衛福部次長林靜儀今天告訴媒體，過去急診會塞的原因跟開診減少有關，這次年假長達9天，將會有更多鼓勵開診措施。

此外，衛福部正著手規劃讓7項既有監測指標更細緻。醫事司副司長劉玉菁說明，比方說急診每日住院等待人數，將首度嘗試進一步區分成人與兒童，這與過往混合統計的方式不同，有助於精準掌握不同族群的就醫壓力。

劉玉菁強調，雖然監測指標更趨細緻，但考量第一線醫護負擔，填報方式仍維持簡便原則，由系統計算後，急診同仁僅需直接填報數據，目標是在不增加醫療院所行政負荷的情況下，達成更有效的運作監測。 在病患調度機制方面，劉玉菁指出，全國現有六大區域「緊急醫療應變中心」（REMOC）運作模式維持不變。若特定醫院出現收治量能吃緊情況，應變中心將即時調度其他醫院協助，將病患改引導至有量能的醫院收治。

劉玉菁說，預計1月12日先由全國205家急救責任醫院試填，後續向行政院報告拍板後，將在1月15日召開記者會對外說明，確保春節期間急診網絡運作順暢。

對於衛福部啟動春節急診量能監測機制，林口長庚醫院院長陳建宗表示，相關指標與作法與醫院既有運作差異不大，急診與門診排班、量能調控本來就是醫院的常規工作，「不是因為春節或這次政策才開始做。」

他也指出，填報資料原本就在系統中，對醫學中心而言屬例行作業，不會增加第一線負擔，急診本來就天天都在高壓狀態，每天都在動態調整，就是希望病人不要在急診等太久。（編輯：林恕暉）1150110