防釣魚危機靠這招！LINE秘密功能竟預設關掉 官方證實：真的要開

（記者張芸瑄／綜合報導）詐騙手法不斷翻新，近期有網友發現 LINE 內建一項「偵測可疑網站」的安全功能，預設卻是關閉狀態，引發討論。該網友提醒，只要手動啟用，就能在點擊聊天室連結前獲得額外警示，大幅降低誤點釣魚網站、帳號遭盜的風險。他也因此馬上替家中所有長輩檢查設定，呼籲民眾「一定要確認有沒有開啟」。

示意圖／LINE 內建一項「偵測可疑網站」的安全功能，預設卻是關閉狀態。（擷取自 免費圖庫freepik）

該網友在 Threads 分享自身發現，並附上畫面指出「偵測可疑網站」功能說明：系統會針對曾被檢舉的危險連結進行標示；若用戶啟用此設定，聊天室內的網址將不再受 Letter Sealing 端對端加密保護，以利系統進行偵測。

啟用方式並不複雜，他整理出簡易三步驟：進入 LINE 主頁 → 點選右上角「設定」（齒輪） → 進入「聊天」頁面後，向下滑即可找到「偵測可疑網站」開關。不過他也提醒，若未同步開啟上方的「預覽網址」功能，警示將無法正常運作；此外，若找不到選項，很可能是 LINE 尚未更新至最新版本。

事實上，LINE 去年底已發布相關說明，表示為提升用戶的聊天安全，引入「偵測可疑網站」功能，當聊天室出現疑似釣魚或曾被檢舉的連結時，系統會在網址下方跳出警告以提醒用戶。目前 iPhone 與 Android 都已支援，但需將 LINE 更新至 15.20.0 以上版本，或直接更新至最新版後，才能於設定頁面中手動啟用。

