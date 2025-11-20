防長榮空姐猝逝案再發生！ 勞動部祭出4大保障勞工新制度

勞動部今（20）日公布調查結果，直指長榮航空「過度運用勤惰考核制度」，嚴重影響組員申請病假的權益。對此，勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，為保障勞工權益，未來將推動新制度，明定「勞工一年內請病假未滿10天，雇主不得有任何不利對待」，並將於明年1月1日正式上路，且若雇主給予不利對待，違反比例原則，最重可罰100萬。 圖：翻攝自勞動部YT

[Newtalk新聞] 一名在長榮航空的孫姓空服員於9月值勤非米蘭時，身體不適，抱病來上班後身體不適，返台就醫後病況急轉直下，16天後不幸離世。對此，勞動部今（20）日公布調查結果，直指長榮航空「過度運用勤惰考核制度」，嚴重影響組員申請病假的權益。對此，勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，為保障勞工權益，未來將推動新制度，明定「勞工一年內請病假未滿10天，雇主不得有任何不利對待」，並將於明年1月1日正式上路，且若雇主給予不利對待，違反比例原則，最重可罰100萬。

勞動部今日下午召開記者會，公布長榮航空孫姓空服員病逝調查報告。黃琦雅指出，針對這次事件，勞動部將強化病假權保障，並改革企業管理制度與組織文化不友善請假現象。透過透過召開諮詢會議及問卷調查，勞動部已掌握勞工的請假需求與請假後遭不利處分的具體情形。新措施包含：

一、修正《勞工請假規則》，勞工一年內請病假未超過10日者，雇主不得對其為不利處分。

二、雇主對於不利處分與請病假無關負舉證責任。

三、不論勞工請幾天病假，雇主考核應以「工作能力」、「工作態度」及「實際績效」等綜合考量，不得僅以請病假爲考量。

四、雇主扣除權勤獎金應合理，不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情形請病假，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。

黃琦雅提醒，雇主務必確實遵守新規定，若違反將面臨 100 萬至 200 萬元罰鍰。她呼籲企業主動完善請假制度，打造友善職場，以保障勞工的健康權益。

她指出，若企業的管理文化使員工不敢請病假，不僅危害勞工健康，也會加重同事負擔；更可能因帶病上班導致判斷失準、出現錯誤，不但造成企業損失，也傷害企業形象，進而影響留才與生產力。

勞動部表示，修法後將積極宣導，並提供企業參考範本，協助建立更友善的請假制度，確保勞工健康權。同時強調，在相關保障強化後，「我們期待企業能在勞工身體不適時，真正支持員工安心請病假。」

