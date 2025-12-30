防長顧立雄是「福利熊」 鍾佳濱籲在野勿再擋國防預算

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院程序委員會今（30）日中午開會，藍白立委在人數優勢之下，第五度封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案排入明（2026）年1月2日大院院會議程。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱指出，國防部長顧立雄還被笑稱為「福利熊、顧利雄」，表示他對於國軍待遇的提升非常重視，政府除應讓他們有合理待遇外，也要有足夠的軍備來防衛自己的國家安全，這兩者是二合一的，請在野黨別再擋軍購與國防預算。

今早9時30分，鍾佳濱在立法院議場前接受媒體聯訪回應時事。記者提問，委員怎麼看現在國防預算好像還是卡關，國民黨喊出先幫軍人加薪再來談？

鍾佳濱回應，過去這幾年來，包括從前總統蔡英文到總統賴清德，對於國軍弟兄官兵姐妹們都是非常重視，尤其是顧立雄部長，人家還笑稱他是「福利熊、顧利雄」，表示他對於國軍待遇的提升非常重視。

鍾佳濱強調，一個部隊或軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人與其武器是否精良，不是靠薪水，只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗，「因此我們肯定國軍官兵對保衛國家的付出，我們也應該盡力去維持、提升，讓他們有合理待遇」。

他不諱言，今天的問題不在於待遇，而是整個軍備能在對岸不斷提升、挑釁與封鎖的情況之下，「我們要有足夠的軍備來防衛自己的國家安全，我想這兩者二合一」。

鍾佳濱續指，軍人本身對於國家的使命，我們給他充足的待遇和條件，還有精良的武器，能對敵外威脅適度回應，我想這才是必要的，因此還是呼籲朝野不分政黨，尤其是在今天的程序委員會，不要再擋軍購預算、國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。





