防門口快遞包裹遭竊 專家教妙招

年底節日購物旺季將至，門口快遞包裹遭竊情況，再度引關注。許多民眾經歷過「門廊海盜」（porch pirates），據統計，全美每四人中，就有一人曾是受害者。對此專家提供防盜技巧。

ABC 7電視台報導，專家指出，多數快遞竊案發生於中午至下午6時，這段時間大部分人不在家，成為竊賊下手的最佳時機。為防止包裹遭竊，民眾可採取幾項預防措施。首先，可設定快遞通知，在包裹送達時，即時收到提醒，並請可信鄰居代收；或選擇直接寄送至白天在家者的地址。

若無人可代收，則可申請郵政服務，要求暫時保管郵件，待本人可取件時再領回。

也有越來越多民眾選擇購買安全設施防竊，例如安裝上鎖置物箱，快遞人員可將包裹投遞箱中，降低遭竊風險。此外，門鈴攝影機也已成為熱門選項，不僅可錄下可疑畫面，若不幸遇竊，也有助警方追查嫌犯。除實體偷竊，節日期間亦須防範網路詐騙。有詐騙集團假冒快遞公司，在住戶門上張貼「無法投遞包裹」紙條，或發送簡訊與電郵，引導民眾點擊連結或撥打電話，以竊取個資。

專家提醒，即便通知內容看似真實，也切勿點擊陌生連結或回撥不明電話號碼。正確做法應是前往該公司官網，尋找客服聯絡方式，確認包裹狀況。面對竊案與詐騙並存的年末假期，民眾宜多加防範，確保自己與家人免受損失。

