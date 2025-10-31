防閃兵！北榮院長盼兵役體檢回歸軍醫院 顧立雄回應了

記者陳思妤／台北報導

藝人閃兵風波引起討論，包括Energy、棒棒堂等男子團體都中標，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準，研擬將免役標準，從BMI標準35上調至45。台北榮總院長陳威明也大嘆，看病都要防詐騙，認為兵役體檢應該回歸到軍醫院。對此，國防部長顧立雄今（31）日表示，會跟內政部役政司討論，會商後會跟大家報告。

顧立雄今天赴立法院備詢，被媒體問到，北榮院長希望兵役體檢回歸軍醫院，國防部支持嗎？顧立雄表示，軍醫局會跟內政部役政司討論，現在是講到覆檢的部分，要考慮量能，我會商後有一個一致的意見後，再跟大家報告。

此外，為了避免閃兵，將啟動修正體位判定標準，將BMI標準從35提高至45。日前顧立雄解釋，常備役體位部分不會修改，是修改替代役體位，會進一步討論。針對新的免役體位標準何時會公布，顧立雄表示，現在預計還是明年4月。

