防開車視線不佳！「汽車隔熱紙透光度標準」最快明年第1季上路

[Newtalk新聞] 為了確保駕駛開車時視線完整，交通部於今年6月公布使用指引，近日進一步公布修法草案，將訂定汽車隔熱紙透光度標準，前擋玻璃隔熱紙透光度須達70％以上，前側窗達40％以上，若修法順利，原則上明年第1季上路，已領牌舊車不溯及既往。

有行人路權團體反應，不少車主為隱私或隔熱選用低透光度隔熱紙，但於夜間或光線不足地方易釀車禍、撞傷行人，因此要求交通部訂定擋風玻璃透光度標準，避免透光度太低的車窗導致駕駛視線不良，衍生事故。

對此，交通部已於今年6月訂定隔熱紙標準使用指引，近日進一步預告修正「道路交通安全規則」第39條、第39－1條草案，將隔熱紙標準入法，根據修法草案，以汽車B柱(前後車門之間的立柱)為分水嶺，將車窗分為前、後側。

前擋隔熱紙可見光透過率要達70％以上，前側窗要達40％以上；計程車則額外規定，後側窗及後擋玻璃透過率要達40％以上，前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內區域不限制，合格隔熱紙須為具合格標識者。

目前新法規範對象僅新登檢領照車輛，已領牌舊車不溯及既往。新制上路後的新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，未來在汽車定期檢驗時，也要符合隔熱紙透光率標準，該修法草案公告刊登公報隔日起30日內，各界可向交通部陳述意見，預告期滿進入法制作業，若後續程序順利，原則上明年第1季正式上路。

