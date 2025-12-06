防陳抗民眾丟擲物品！維安警忙盯場內外 「雙眼四顧」嚴防突襲

正副總統、官員車隊，需要大量警力戒護。 (圖／TVBS資料畫面)

總統、副總統及重要官員的維安工作需動員大量警力，從車隊離開總統府開始，沿線路口皆有員警站崗控制交通號誌、指揮車流，確保車隊行進順暢。維安勤務包含前導、殿後監控車隊周圍車輛，以及現場周邊警力部署。知情人士透露，執勤時常需召回休假員警，且必須防範突發狀況如陳抗民眾拉白布條、丟擲物品等。警察執行這些繁雜任務時，往往忽略自身安全，過去曾有執行戒護勤務的員警發生交通事故，顯示在保護重要官員之餘，員警的執勤安全也需要更多保障。

每當總統出門時，隨扈車輛會一輛接一輛離開總統府，最後還有警車殿後，確保沒有突發狀況發生。沿線各路口都有員警站崗，負責控制交通號誌並指揮車流，以確保車隊能夠順暢通行。知情人士表示，除了每個路口的交通管制外，還有前導和殿後的警力，車隊抵達總統要到的場所後，會場和周邊更是由大量警力包圍，因此每次勤務都需動員相當多的警力，常常需要召回休假員警執勤。

總統、副總統的維安層級通常比院長還要高，從他們出門的那一刻起，沿路就會有警察開道和保護。警方出動的警力數量會依照每次任務而有所不同。在總統、副總統和重要官員車隊出發前，警方就會提早在沿線值勤，市區道路由當地縣市的警局負責，上了國道則由國道警察來維護。

警方的主要勤務除了控管交通外，還包括前導和殿後，監控車隊前後車輛是否有異狀，並區隔民間車輛，讓民間車輛和車隊保持距離，更要禁止有車輛和總統車隊平行，整體任務相當繁雜。知情人士表示，陳抗民眾通常不請自來，可能拉白布條或丟擲物品，這些都要事先掌握，否則一旦讓他們在會場出現驚擾狀況，負責維安的軍警就會面臨嚴重後果。

除了陳抗民眾帶來的風險外，車隊沿線除了警車之外，還有騎機車的警察。過去曾發生執行戒護勤務的員警發生交通事故的情況。在保護重要官員的同時，員警的執勤安全似乎也需要更多保障，以確保這些為維護國家重要人物安全而辛勤工作的人員也能得到應有的保護。

