防隨機攻擊案模仿風氣 高檢署：依法速辦不寬貸

（中央社記者劉世怡台北21日電）男子張文19日在台北市隨機攻擊釀嚴重死傷，高檢署今天表示，為遏止恐嚇或模仿風氣擴散，地檢署相關案件均須通報高檢署，強化偵辦效能，檢察機關將依法嚴查速辦、絕不寬貸。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，為因應近日台北車站及中山商圈重大治安事件，防範模仿效應擴散，維護公共安全及社會秩序，已成立「督導應變小組」，並責成各地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」。

根據新聞稿，督導應變小組由處理偵辦重大危害社會秩序案件業務的主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，檢察官陳舒怡擔任執行秘書，成員包括王正皓、王盛輝、馬中人等檢察官，共計5人，負責統籌檢察機關相關案件督導、協調與通報，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。

廣告 廣告

高檢署指示各地檢署，對於偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，應即時啟動應變及強制作為，並主動發布新聞稿或說明訊息，以正視聽、遏止恐嚇或模仿風氣的擴散。相關案件應同步即時通報高檢署，以強化橫向聯繫及偵辦效能。

高檢署強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，檢察機關將依法嚴查速辦、絕不寬貸。呼籲社會大眾保持理性，不散布、轉傳未經查證訊息，共同守護社會安定與全民安全。（編輯：蕭博文）1141221