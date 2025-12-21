防隨機攻擊模仿犯！ 高檢署成立應變小組：速辦不寬貸

27歲男子張文19日在台北市鬧區發動隨機攻擊，造成4死11傷的重大傷亡，令社會大眾譁然。（圖／林冠吟攝）

近日台北車站及中山商圈發生重大隨機攻擊事件，引發社會高度關注。為有效防範類似事件可能引發的模仿效應，台灣高等檢察署地檢署表示，相關案件均須通報高檢署，強化偵辦效能，檢察機關將依法嚴查速辦、絕不寬貸。

高檢署指出，為因應近日台北車站及中山商圈重大治安事件，防範模仿效應擴散，維護公共安全及社會秩序，已成立「督導應變小組」，並責成各地檢署即刻成立「防範恐怖攻擊應變小組」，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。

督導應變小組由處理偵辦重大危害社會秩序案件業務的主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，檢察官陳舒怡擔任執行秘書，成員包括王正皓、王盛輝、馬中人等檢察官，共計5人，負責統籌檢察機關相關案件督導、協調與通報，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。

高檢署並指示全國各地檢署，對於偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所恐嚇及危害公眾安全相關案件，應即時啟動應變及強制作為，並主動發布新聞稿或說明訊息，以正視聽、遏止恐嚇或模仿風氣的擴散。

高檢署說，相關案件應同步即時通報高檢署，以強化橫向聯繫及偵辦效能。對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，高檢署強調，檢察機關將依法嚴查速辦、絕不寬貸。

高檢署再次呼籲社會大眾保持理性，不散布、轉傳未經查證訊息，共同守護社會安定與全民安全。

