防隨機攻擊！10萬人參加耶誕生活節 高雄警力增加3倍

已身亡的桃園楊梅男子張文，前（19）日傍晚在北捷台北車站M7、M8出口、中山商圈與誠品南西店，丟擲煙霧彈並持刀攻擊，造成4死11傷的慘劇；而高雄市「2025高雄耶誕生活節」已於本週末在中央公園、玉竹商圈等地揭幕，預計將吸引近10萬名人潮，高市府新興警分局投入較平日高出3倍的警力，並配合科技維安手段，展現警方守護治安的最高決心。





針對「2025高雄耶誕生活節」的維安規劃，新興警分局說明，由於此次活動預計湧入近10萬人，為維護參加民眾安全，新興分局已全面啟動強化安全部署計畫，以防範潛在風險，已投入較平日高出3倍的警力並結合科技維安手段，確保參與市民能安全享受佳節氣氛，展現警方守護治安的最高決心。

高雄市中央公園附近活動的空拍畫面。（圖／民視新聞翻攝）

另，現場人潮較多處所部署警力均荷槍實彈巡守，並有制服便衣警力於會場周邊執行高頻率的巡邏與守望任務，提高見警率並強化威懾力，務求即時應處任何突發狀況。

同時，新興警分局亦利用空拍機技術，藉高空鳥瞰視野掌握現場人流與車流分布；而新興警分局已與高市府經發局、捷運局等單位成立「聯合指揮平台」，透過跨局處的情資整合與影像監控，隨時視人潮飽和度機動調配警力部署，確保應變處置零時差。

針對維安部署之時效方面，警方強調，將全力配合高市府活動期程，相關強化部署將持續進行至活動結束；也會依據現場狀況，隨時進行滾動式修正，確保安全防護無死角、不鬆懈。





