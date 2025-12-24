防隨機殺人悲劇重演！蔣評估北捷導入AI 偵異常行為

台北市長蔣萬安研擬，未來在捷運站導入「AI異常行為辨識系統」。（圖／東森新聞）





為了防悲劇重演！維安提升！台北市長蔣萬安研擬，未來在捷運站導入「AI異常行為辨識系統」，為了因應跨年晚會等大型活動，北市府將在26號下午一點，在捷運市府站、市府轉運站舉行高強度演練。今天已經有百名警力在捷運站附近，進行預演。

1219北捷發生連續攻擊事件，台北市府通盤檢討，市長蔣萬安要求在捷運站增設緊急求助鈴，並且研擬導入AI異常行為辨識系統。

台北市長蔣萬安：「在相關的措施上面，導入AI主動辨識可能的危害，第一時間即時回報發出警示，第一時間做相關的應變處置跟壓制。」

廣告 廣告

導入AI辨識系統能夠對異常行為，進行即時檢測，一旦系統發現可能的危險行為，就可迅速發出警報，減少潛在損失，只是如何在保護數據隱私的同時，運用AI科技，也是一道難題，不過台北市因應跨年活動，同步拉高整體維安層級，預計12/26進行高強度演練。

北市維安演習：「刀子放下，放下。」

重要交通樞紐，市政府轉運站內，犯嫌持刀揮舞與持槍員警對峙，距離1226演練只剩下2天，北市府模擬跨年活動現場，及捷運場站發生肢體衝突，持武器滋事等情境。

捷運站外也有員警荷槍實彈集結，大批警消準備進行跨局處預演。

台北市長蔣萬安：「這一次演練也納入，包括演練場域的業者櫃位，一起參與配合，來了解當危害發生時，第一時間的各項應處措施。」

12/26演練將以跨年晚會實際人流，與場域配置為基準，涵蓋活動周邊交通節點，捷運動線與人潮匯集區域，同時進行，場地安全檢視與管制作業，實地兵棋演練就是要確保跨年維安滴水不漏。

更多東森新聞報導

快訊／電力異常！台中捷運全線暫停 預計20：46恢復

快訊／台中捷運系統異常！水安宮至大慶站改單線雙向運轉

忽視血糖波動恐埋下慢性病風險！「5大臨床指標」自我檢測血糖是否異常

