防雙11成非洲豬瘟破口！數發部將設立精準方案、加強包裹攔截

「雙11電商購物節」即將到來，針對電商業者把關的問題，陳駿季說明，近期數發部會討論提出更精準的應對方案，包裹也會加強攔檢。（示意圖） 圖：取自中華郵政公司

[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟引起各界關注，而「雙11電商購物節」也即將到來，讓外界擔心會成防疫破口，對此，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季今(30)日表示，針對跨境電商設立機制，數發部近日會討論提出更精準的應對方案，另外包裹也會加強攔檢。

台中爆發非洲豬瘟，中央持續採取相關措施防疫，衛福部長石崇良更表示，除食藥署落實邊境查驗外，關務署也將對入境旅客不分來自疫區或非疫區，未來不分紅綠線都一樣進行查核，以強化邊境管理，對此，陳駿季則表示，希望全國人民能共同體諒，防堵非洲豬瘟是所有人都要努力，台灣絕對要以清零為目標。

至於「雙11電商購物節」即將到來，針對電商業者如何把關，是否憂心成破口？陳駿季說明，近期數發部會討論提出更精準的應對方案，尤其針對跨境電商如何設立機制，而包裹也會加強攔檢。

