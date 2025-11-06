防雙11詐騙！台中警辦抽獎送「禰豆子存錢筒」 防詐技巧全公開
台中市第二警分局為了防範雙11網購詐騙，特別舉辦了一場防詐網路抽獎活動，獎品豐富多樣，包括後背包、美顏按摩器、小熊玩偶，頭獎更是知名動漫「鬼滅之刃」禰豆子木箱存錢筒。活動現場還展示了造型為小貓小狗的搖擺燈牌，以及罕見的警局徽章招牌燈箱模型，吸引了許多民眾參與。警方表示，網路購物詐騙是近年常見的詐騙手法，特別在折扣眾多的雙11期間，詐騙集團更容易趁機行騙。
台中市第二警分局偵查隊副隊長張志維提醒大家，雙11購物節即將到來，民眾在網路購物時需要特別留意一些警訊。他表示，當看到網頁過於簡單、商品售價遠低於市價、沒有商家聯絡方式等情況時，很可能遇到一頁式廣告或幽靈包裹詐騙。張志維建議大家慎選大型合法且有安全交易機制的購物平台，以確保交易安全。
不僅消費者需要提高警覺，賣家同樣可能成為詐騙目標。詐騙集團常會假裝成買家，表示要購買商品，但要求使用宅貨便等非原平台的方式進行交易。之後他們會以付款失敗為由，主動提供客服連結。這些假客服會要求賣家進行所謂的金流認證，實際上這正是詐騙手法的一部分。
雖然雙11購物節提供了許多優惠，但張志維強調民眾在享受折扣的同時，也要警惕網路陷阱。他特別提醒大家購物時不要點擊來源不明的連結，否則可能導致財產損失。這次台中市第二警分局舉辦的防詐網路抽獎活動，正是希望透過有趣的方式提高民眾的防詐意識，讓大家能夠安全享受網購樂趣。
