防電信詐騙 印度強制智慧手機安裝政府網安App

印度政府傳要求所有新販售智慧手機必須預裝一款政府推出的電信安全App。圖為孟買第一間蘋果專賣店資料照片。路透社



路透社今日（12/1）報導指出，印度電信部為了防止電信詐騙、加強電信安全，行文要求所有智慧手機製造商必須在於印度販售的手機強制安裝一款國家設計的電信安全應用程式。

路透社取得一份印度政府於11月28日發出的公文，要求各智慧手機廠商須在90天內，在所有尚未上架的智慧手機內部裝設一款名為「Sanchar Saathi」的應用程式。

至於已經上架或販售的裝置，印度政府要求業者必須在更新時強制安裝此App，一旦裝設完成，用戶無法自行刪除。據報導，蘋果、三星、Vivo、Oppo和小米等智慧手機品牌業者都已收到通知。

報導指出，印度政府於今年1月初推出「Sanchar Saathi」App。印度政府表示，該App可打擊重複或偽造國際行動裝置識別碼（IMEI）犯罪行為，對維護電信網路安全至關重要。因這些偽造的號碼可能被用於詐騙或濫用。據悉，該App上路以來已成功尋獲逾70萬支遺失手機。

IMEI為每支智慧手機上所編的一組14至17個數字號碼，當該手機通報失竊後，可依據此號碼切斷通訊。「Sanchar Saathi」App可讓用戶通報可疑電話、驗證IMEI，並透過中央註冊系統封鎖失竊裝置。

蘋果、三星、小米等手機品牌尚未回應上述報導。不過蘋果內部政策向來禁止在手機銷售前安裝任何政府或第三方App。有分析認為，蘋果應該會與印度政府達成某種協商。

Counterpoint研究主任巴札克（Tarun Pathak）說：「有可能會達成一項妥協立場：與其強制事先安裝，蘋果可能透過協商要求提供某種方式，引導用戶自行安裝該應用程式。」

