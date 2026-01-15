防電動車鋰電池爆炸 新北消防局示警：過度充電恐釀災

新北市消防局統計110年至114年間，全市二輪車火災共242件，其中電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車等火災達71件，占比高達29.3%。消防局列出使用鋰電池的注意事項，提醒民眾小心。

消防局指出，充電不當為常見鋰電池起火主因，當安全裝置失效時，「過度充電」會導致電池損壞、老化甚至起火。外力損壞也是關鍵因素，電池遭受「掉落」、「碰撞」、「擠壓」或「穿刺」後，內部結構受損或隔離膜熔毀，將引發短路。

非法改裝同樣危險，消防局表示，為提升馬力或速度而擅自更改電池模組、控制模組或提高輸出功率，會大幅增加電路安全疑慮及自燃風險。此外，在高溫、陽光直射或潮濕環境下充電，或使用非原廠、未經認可的劣質充電設備，都屬於環境因素風險。

消防局建議民眾選購具備合格閃電標章的原廠車輛，務必使用原廠提供的專用充電設備與電池，切勿使用來路不明或未經認可的副廠產品。充電完成後應立即拔除插頭，避免過夜充電，建議電量維持在20%至80%之間，可減緩電池老化。

由於電動車充電電流較大，易導致電器走火，消防局提醒應避免使用轉接頭或延長線。若發現電池外觀有膨脹、變形、異常高溫或異味，應立即停止使用並聯繫原廠檢修。民眾嚴禁私自改裝，不應拆解電池或改裝車輛，避免破壞原有的安全電路設計。

消防局強調，充電場所應保持通風乾燥，遠離可燃物及火源，且避免在陽光直射或高溫設施旁充電。若鋰電池相關產品發生火災，會產生化學反應並釋放大量能量及有毒氣體，請立即斷電並撥打119。

