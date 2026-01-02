防電視台換照黑箱 立院三讀《衛廣法》修正案

立法院副院長江啟臣敲槌三讀通過衛星廣播電視法部分條文修正草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 因應2020年《中天新聞台》換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決事件。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》第20條修正案，今（2日）於立法院會在藍白兩黨聯手下，三讀通過修法，規定主管機關召開衛星廣播電視事業申設、評鑑、換照諮詢會議後，須提供會議紀錄給申請人。

《衛星廣播電視法》第20條修正後，新增「諮詢委員名單及諮詢會議紀錄，應於會議內30天內提供於申請人，前項所稱之會議紀錄，是指未遮蔽內容之出席委員名單，會議議程，評鑑意見、評分表及決議」的條文內容。

廣告 廣告

民進黨立院黨團雖表達反對，但在藍白共同支持下，立法院會經表決以以贊成55人、反對49人，通過藍白共同提出的再修正動議，並再度表決三讀通過。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬英九推春聯自嘲有神效 「國民救援王」背下所有鍋

柯文哲拜會藍黨團 傅崐萁牽手喊：2028藍白合光復台灣