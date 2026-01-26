防霍諾德攀101意外直播 Netflix抓10秒緩衝隨時斷訊

（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）攀岩名將霍諾德成功挑戰台北101，美媒指出，轉播單位Netflix做好準備，直播有10秒緩衝，一旦發生意外，會立刻切斷轉播。霍諾德曾受訪說，基於建築結構，萬一失誤不一定會死。

擁有30年攀岩經驗，霍諾德（Alex Honnold）台北時間25日在身上沒有任何安全繩索的情況下徒手攀上台北101，獲得美國媒體大量關注。其中有媒體報導，如果發生意外，轉播單位Netflix已有準備。

串流平台Netflix除了提供電影、電視節目的隨選觀看，近年來跨足運動賽事、頒獎典禮的轉播，這次霍諾德攀登台北101是該平台第一次在美國以外進行的直播節目。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，Netflix轉播時刻意延遲10秒。這類措施通常是美國媒體在轉播運動賽事或頒獎典禮時，預防出現髒話或不雅言詞，可以立即進行消音。

Netflix非虛構類及直播節目副總慕斯曼（Jonathan Mussman）表示：「我們一點都不擔心節目中出現髒話，但我們必須確定一件事，我們要向觀眾負責。」

轉播的延遲是為了避免萬一發生意外，觀眾不會直接目睹悲劇上演，慕斯曼說：「以防萬一，老天保佑不要發生。」

Netflix無劇本節目副總賈斯平（Jeff Gaspin）向「綜藝」（Variety）雜誌指出，如果霍諾德失手往下掉，「我們會立刻切掉畫面，我們有10秒的緩衝時間，沒有人想要看到出事，但我們會立刻切斷畫面，就是這麼簡單」。

「好萊塢報導」點出一個巧合，若不計空氣阻力，從台北101頂端墜落到地面大約是10秒，跟轉播單位的10秒緩衝相符。

霍諾德萬一失誤，看似必死無疑，但他去年12月接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，如果掉下來可能不一定會死。

霍諾德當時表示：「如果是自由攀岩發生意外，我會死。但在這棟建築物上，情況不完全是這樣，因為每隔幾層樓就有陽台。」

他進一步解釋，就台北101結構和外型而言，有許多位置就算跌下去不一定會喪命，「某種程度比攀爬天然岩壁安全」。（編輯：謝怡璇）1150127