防非洲豬瘟仍禁廚餘餵養 溫體豬肉最快11/7供應

（中央社記者汪淑芬台北5日電）中央災害應變中心今天宣布，至今全國未發現第2例非洲豬瘟，達到清零目標，15天的活豬禁運禁宰自明天中午起分二階段解禁，最快11月7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第48次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

陳駿季說，經過中央相關部會及所有縣市防疫伙伴的努力，目前除了台中的案例場，並沒有在其他場所發現非洲豬瘟的案例，達到預期清零的目標，因此明天中午12時起恢復活豬載運、7日零時起可進行拍賣、屠宰及屠體運送。

活豬載運屠宰解禁之後，陳駿季說，市場7日就可以供應溫體豬肉。不過，由於大多數縣市肉品交易是先經過豬隻拍賣後，才會屠宰及屠體運送，因此大部分肉攤要到8日才會有溫體豬肉可出售。

農業部畜牧司長李宜謙告訴媒體，解禁後，每天屠宰豬隻的數量最多是3萬頭，約比以往多5000頭，目前約2成的豬隻是直接進屠宰場，8成走肉品市場的拍賣制度，所以7日恢復屠宰後，部分傳統市場最快當天就可買到溫體豬，多半是黃昏市場；一般肉品市場白天拍賣，深夜到凌晨屠宰，多數傳統市場8日才有溫體豬肉可賣。

另外，農業部估計，在活豬禁運禁宰的15天，全國養豬場多了約35萬至39萬頭豬。

農業部長陳駿季說，已在兩週前與相關養豬協會、肉品市場、豬農代表開過會，每週都會針對市場豬肉需求與供銷開會，解禁後採用登記制度，確保豬肉價格穩定，不會有太大波動。

今天記者會也宣布，明天中午12時起，先恢復活豬運載，7日零時起，恢復活豬拍賣、屠宰與屠體運輸。不過；在達成「查核要完全、監控要完備、法令要完備」3個條件之前，廚餘養豬仍維持禁用。

陳駿季表示，未落實廚餘蒸煮是這次發生非洲豬瘟的主要原因，在上述3個條件都能達到後，才會解除廚餘餵豬的禁令，在這段期間，政府也會提供飼料差額補助，協助養豬業者。

防檢署動物防疫組組長林念農說，為確保開市一切順利，今天針對全國肉品市場、屠宰場，啟動53場擴大清消，由屠宰衛生檢查人員全程監督，豬肉攤位也須在7日開市前完成全面清消，由經濟部督導地方政府進行，農業部與衛福部也會督導豬隻屠體運輸車全面清消。

陳駿季說，目前雖已達清零目標，但解禁後仍應落實各項防疫，養豬場應落實生物安全、管制人車出入、健康紀錄及清潔消毒，如有異常死亡或疑似非洲豬瘟病徵豬隻，要及時主動通報；肉品市場、屠宰場每日拍賣、屠宰後應落實環境清消，動物運輸車輛也應落實清潔消毒，確保非洲豬瘟不會再重複發生。

台中梧棲一處養豬場的斃死豬10月21日驗出非豬瘟陽性反應，10月25日病毒分析確診為台灣首例非洲豬瘟，考量15天病毒潛伏期，農業部要求自10月22日中午12時至11月6日中午12時，全台活豬禁運禁宰，並禁餵廚餘。（編輯：陳清芳）1141105